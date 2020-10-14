Собянин: Школьники 6-11 классов будут учиться удаленно. 1-5 классы учатся очно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с понедельника московские школы возобновляют работу, но учащиеся классов с 1 по 5 включительно будут ходить на учебу очно (их транспортные карты разблокируют), а остальных (с 6 по 11) переведут на дистанционное обучение. Проездные старшеклассников оставят заблокированными. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

«Почему так, а не иначе? Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей», — объясняет градоначальник, добавляя, что младшим классам сложнее учиться на удаленке. Отмечается, что количество учащихся с 1 по 5 классов в Москве примерно такое же, как и с 6 по 11 (540 тысяч детей против 500 тысяч).

Также с 19 октября до 1 ноября перестанут работать все досуговые центры и учреждения дополнительного образования.

Частным образовательным учреждениям рекомендуется поступить так же, как и государственным.

Кроме того, «через две-три недели» в столице для преподавания в школах пригласят студентов и выпускников педагогических вузов, а опытные преподаватели старшего возраста будут переведены на удаленку в рамках программы тьюторства. При этом они продолжат контролировать работу с детьми.