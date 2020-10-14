РГО: Рыбы, осьминоги и крабы на Камчатке погибли из-за кислородного голодания

Эксперты Русского географического общества пришли к выводу, что массовая гибель морских животных в Авачинском заливе связана с выделением токсинов от микроводорослей в воде. Об этом пишет «Интерфакс».

«Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятная причина экологических процессов - кислородное голодание, вызванное массовым развитием микроводорослей в сентябре 2020 года», — сообщают в РГО.

Исследованием занимались специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова. Они изучили водотоки восточного склона Козельского вулкана между рекой Налычева и полигоном Радыгино.

Начальник научной водолазной группы Александр Семенов выразил уверенность, что причины массовой гибели рыб и других морских обитателей — природные.

Причина загрязнения пока не установлена, но выявлено, что количество аммония в воде превышено в 6,2 раза, фенола — в 6,9 раза, железа — в 7,2 раза, фосфата — в 10,8 раза.