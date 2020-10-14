"Ограничения в Москве будут ужесточаться": Венедиктов о новых мерах борьбы с ковидом

Алексей Венедиктов высказался о дальнейших действиях власти в связи с эпидемией коронавируса на фоне рекордной смертности.

Москвичи очень неоднозначно восприняли блокировку социальных карт пенсионерам и школьникам – учащиеся не могут ездить в общественном транспорте до конца каникул, пожилые – до 28 октября. Одни критикуют ограничения, введенные ради стимуляции соблюдения домашнего режима, другие жестко критикуют их, считая блокировку соцкарт нарушением свобод.

Одним из тех, кто лоббировал блокировку соцкарт, был главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

– Надо понимать, что в период эпидемии будут приниматься меры карантинного характера, и все они будут непопулярны. Потому что карантинный характер – этот ограничение, – объяснил Алексей Алексеевич в эфире «Дождя».

Мы находимся только в начале второй волны, которая уже перекрыла первую. Такой смертности еще не было даже формально: 244 погибших за вчерашний день. Это рекорд. Это значит, что еще будут меры, – заявил Венедиктов.

И второе, что я хочу сказать: эффективность мер не понятно чем измерять. Меры будут ужесточаться, волна будет подниматься. Все будут критиковать ограничения, жаловаться и плакать, но есть меры бессмысленные, неэффективные и политически вредные, как, с моей точки зрения, сбор персональных данных. А есть меры эффективные, хотя тоже политически вредные, но не бессмысленные – это мера блокировки социальных карт.

На вопрос, что именно ужесточат, Венедиктов однозначно не ответил. Но дал понять, что новые ограничения в Москве скорее всего коснутся школьников.

– Идет грандиозная дискуссия вокруг того, что делать со школьниками, – признал Алексей Алексеевич. – Вокруг школ как места, где люди собираются группами, однозначного ответа нет. Даже врачи-вирусологи расходятся во мнениях: одни говорят, что надо носить маски, другие – что средства индивидуальной защиты бесполезны. В Подмосковье каникулы закончились на этой неделе, ученики пришли в классы и стали уходить на карантин. Потому что если в классе выявлен хоть один случай заболевания ковидом, то домой отправляют всех на 14 дней.

Напомним: 14 октября Сергей Собянин объявил о том, что в московские школы по окончании каникул 19 октября вернутся только ученики 1-5 классов. Старшеклассники переведены на дистанционное обучение.