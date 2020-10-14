Не хочешь детей – плати налог: в Думе поддержали идею о налоге на бездетность

Уже не в первый раз в информационном пространстве «всплывает» идея о введении в России так называемого «налога на бездетность», согласно которой с граждан, не желающих обзаводиться потомством, необходимо взимать определенную плату за возможность жить без детей. По большому счету, данную инициативу можно считать калькой с налога, действовавшего еще в СССР и носившего название «Налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан».

Между тем с недавних пор идея о введении такого налога для россиян в буквальном смысле заиграла новыми красками, поскольку из вопроса, который в те или иные периоды лишь обсуждался в студиях и за дискуссионными круглыми столами, превратился в одну из самых обсуждаемых тем последних суток. Более того, идею о введении в России налога на бездетность даже поддержали в Госдуме. Глава думского профильного комитета по вопросам семьи женщин и детей Тамара Плетнева выступила в поддержку этой инициативы. Примечателен и тот факт, что ранее в поддержку самых неоднозначных фискальных инициатив высказывались преимущественно представители партии власти, однако Плетнева принадлежит к фракции КПРФ, впрочем, учитывая советскую историю подобного налога, ничего удивительного в позиции парламентария нет.

К слову, свою позицию Тамара Васильевна аргументирует тем, что существует «разная бездетность» — кто-то не может завести потомство по медицинским причинам, а есть и те, кто просто не желает обременять себя детьми. «Вот те, которые не хотят заводить людей — их нужно обложить налогами», — заявила Плетнева, напомнив о том, что соответствующая норма действовала во время СССР, по которым, как известно, ностальгирует едва ли не каждый член компартии.

К слову, с предложением ввести в стране соответствующий налог ранее выступила глава общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Согласно ее задумке, следует обязать граждан репродуктивного возраста, которые сознательно отказались заводить детей, платить соответствующий налог.

По мнению Буцкой, Россия на данный момент находится в демографической яме, и если не предпринимать шаги, направленные на исправление ситуации, то россияне могут перестать существовать как нация. Впрочем, среди коллег Плетневой, поддержавшей идею общественницы, нашлись и те, кто выступил резко против подобных изменений. К примеру, депутат от ЛДПР Елена Строкова отметила, что для исправления демографического кризиса в стране необходимо дать россиянам «пряник, а не кнут». По мнению Строковой, государству необходимо работать над расширением льгот для молодых семей.