Нарочно наехавший на собаку волгоградец может попасть под суд по уголовной статье

В Волгограде зоозащитники собрали доказательную базу для заведения уголовного дела на мужчину, который нарочно наехал на пса, лежавшего у дороги. Об этом пишет Агентство социальной информации.

Инициировала разбирательство жительница ближайшего дома, которая опекала нескольких дворняг. Она услышала визг животного и заметила отъезжающий автомобиль. Собаку позже нашли в тяжелом состоянии.

Благодаря камерам видеонаблюдения, удалось обнаружить злоумышленника. Он жил неподалеку от места происшествия. Когда зоозащитница попыталась выяснить с ним отношения самостоятельно, он обошелся циничными насмешками.

В итоге женщина привлекла к делу организацию «Зоопатруль», где помогли собрать все доказательства преступления. Это стало причиной для разбирательства со стороны полиции.

Теперь подозреваемый начал оправдываться, будто отвлекся на телефон, но на кадрах видно, что в руках у него не было мобильного устройства. И он целенаправленно едет именно на пса.

В ГУВД Волгоградской области отмечают, что лишь три из пяти дел по статьям о жестоком обращении с животными с начала года были направлены в суд.