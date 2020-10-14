Душевая кабина, ванна или уголок: что удобнее и практичнее

Ванная комната – почти сакральное место. Это место, где мы уделяем внимание чистоте, отдыхаем, расслабляемся, нежимся в пенной воде или бодримся под упругими струями прохладного душа.

Разумеется, комфорт перечисленных процедур напрямую зависит от того, как обставлена ванная, и какая сантехника в ней присутствует.

Выделяют три трендовых подхода в обустройстве этого помещения в зависимости от типа основной сантехники. Первый – когда центральной фигурой становится ванна. Второй – с установкой душевой кабины или бокса. Третий – с душевым уголком.

Ванна: основательно и надолго

Ванна – сантехника, проверенная столетиями. Надежная, большая, почти вечная. В ней можно лежать или, к примеру, купать ребенка. Если мы говорим о ванной – это не всегда «советский» чугун, но и более утонченные, интересные модели, в том числе из акрила.

Минусов у этого вида сантехники, к сожалению, тоже хватает. Во-первых, это габариты. Во-вторых, большой расход воды, чтобы набрать всю ванну целиком. Для людей пожилого возраста, беременных, людей с повышенным давлением ванна может быть не только неудобной, но и опасной по медицинским показаниям. Некоторые ванны невозможно демонтировать или установить без разбора дверного проема.

Душевая кабина: современно и функционально

Душевая кабина или гидробокс – антипод ванной. Они «тратят» меньше воды, занимают в 2-3 раза меньше места в комнате. Если вопрос экономии пространства не стоит остро, можно приобрести просторные кабины с массой дополнительных функций – массажем, джакузи, даже встроенными динамиками и экранами.

Среди недостатков кабин отметим относительно высокую стоимость (но есть и бюджетные модели), сложность монтажа и необходимость подготовительных работ перед установкой. Одно из основных требований для установки кабины или бокса – хороший напор воды. Обратите внимание, что модели с высокими бортами также будут неудобны пожилым, как и ванны.

Душевой уголок: компромисс решений

Душевой уголок – это альтернатива душевой кабине. Если позволяют квадратные метры, уголок реально сделать таким просторным, как вы хотите – хоть два «квадрата», хоть десять. Его можно оборудовать как высокими бортами, так и низкими – на средиземноморский или турецкий манер. Плюс уголка – возможность установить любой душ и смеситель, в том числе скрытого монтажа.

Минусов несколько – невозможность полежать в воде, а еще – необходимость строительных и отделочных работ.

Вопрос эстетики, дизайна и красоты

Дизайнерские ванны на ножках – отличный вариант для просторных комнат в классическом, прованском или скандинавском стиле. Ванны с накладками на стены и кафельной облицовкой – вариант для небольших комнат, где нужно скрыть от глаз разводку труб.

Душевая кабина – это современная сантехника с соответствующим внешним видом, в котором преобладает стекло, пластик и металл. Дизайн большинства кабинок универсальный и подходит любому интерьеру. При желании можно найти настоящие «космолеты» с умным функционалом и цифровым оснащением внутри – они подойдут хай-тек квартирам.

Уголок – это возможность поэкспериментировать с отделкой. Учитывая, что пол и стены уголка отделываются керомогранитом или кафелем, вы можете выбирать вариант из тысяч предложенных – плитка под камень или дерево, 3D-плитка, абстракции, восточные узоры, «тераццо» и так далее. Если позволяет бюджет, рекомендуем обратить внимание на стеклянные перегородки, отделяющие душевую зону – это красивая альтернатива шторкам.

Заключение

Все варианты, при условии правильного выбора модели, по-своему хороши и эстетичны, а выбор сантехники – это, скорее, вопрос индивидуального вкуса и имеющейся в распоряжении площади. Все зависит от квадратных метров ванной, ваших привычек, требований к комфорту, бюджета на покупку.

Если вы уже знаете, какой тип сантехники вам нужен, сделайте точные замеры помещения с учетом разводки труб, мебели, раковины, унитаза, а потом посетите крупный магазин сантехники в Нижнем Новгороде. Желательно предварительно ознакомиться с каталогом продукции на сайте поставщика, чтобы ориентироваться в ценах.

Рекомендуем покупать сантехнику сразу с монтажом «под ключ» – так вы получите максимальную гарантию на продукцию, а еще – не будете переживать о возможных потопах, протечках и подтеках.