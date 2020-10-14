112 составов УК могут перевести в "проступки" и не сажать по ним в колонии

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев представил новую версию законопроекта об уголовном проступке. Его предыдущая версия в 2018 году была отвергнута Генпрокуратура из-за того, что не были учтены интересы пострадавших сторон по статьям, которые предлагались к «смягчению».

Под уголовным проступком понимаются те преступления из УК РФ, по которым не подразумевается наказания в виде лишения свободы. Новый проект Верховного суда предлагает расширить этот список на 112 составов. Среди них нетяжелые преступления против собственности, совершенные впервые без применения насилия, а также нетяжкие преступления в сфере экономической деятельности, пишет портал «Право.ru».

Отмечается, что в список уголовных проступков не попадут те из преступлений, у которых есть административная преюдиция (у преступлений есть аналоги статей в КоАП, которые применяются, если проступок совершен впервые). То есть туда не попадут побои, заведомо ложные сообщения о терактах, преступления против военной службы и другие статьи.

По уголовным проступкам будут назначаться штрафы и общественные работы.

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