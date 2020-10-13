Заведено дело о халатности из-за стрельбы на остановке под Нижним Новгородом

Пресс-служба Следственного комитета заявили, что подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области юноша получил оружие в обход медицинского освидетельствования. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел 12 октября в поселке Большеорловское. Молодой человек открыл огонь на остановке. Помимо трех смертей, включая бабушку подозреваемого, ранено еще пять человек.

Региональное управление СК завело уголовное дело по статье о халатности в связи с выдачей Росгвардией разрешения на оружие без необходимого медицинского освидетельствования.

Также отмечается, что мужчина наблюдался у психиатра в связи с депрессией. В подростковом возрасте он проявлял агрессию, а на странице в социальных сетях поддерживал различные деструктивные течения.

Подозреваемый после инцидента был обнаружен мертвым.