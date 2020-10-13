В компании "Сбера" отрицают причастность топ-менеджеров к изнасилованию

Пресс-служба компании «Сбербанк страхование жизни» опубликовала официальный ответ на обвинение топ-менеджеров организации в групповом изнасиловании.

Ранее на телеканале РЕН ТВ вышел сюжет, где женщина, чье имя не называется, обвиняет ряд топ-менеджеров упомянутой организации в изнасиловании, которое произошло на новогоднем корпоративе в 2019 году. Редакция сообщила о начале доследственной проверки, пишет «РИА Новости».

«Эта информация не соответствует действительности, порочит деловую репутацию компании, топ-менеджмента компании», — заявили в «дочке» ПАО «Сбербанк».

Сообщается также, что упомянутые в сюжете топ-менеджеры готовят обращение в правоохранительные органы с требованием о защите чести и достоинства.