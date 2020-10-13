Приюты, работающие по госконтракту, не смогут просить деньги за животных

Министерство природных ресурсов и экологии подготовило разъяснения по порядку передачи животных из приютов новым хозяевам. Ведомство отмечает, что уполномоченная служба не может взимать деньги с граждан за содержание четырехлапого, если работа организации ведется по государственному контракту.

«Компенсации расходов с желающих принять на содержание отловленных животных противоречат законодательству. С учетом того, что данные услуги оплачиваются за счет средств бюджета», — цитирует Агентство правовой информации директора Департамента госполитики в сфере охраны окружающей среды Романа Мальцева.

Напомним, с 2019 года в России начата работа федерального закона, согласно которому оборот животных без владельцев становится обязанностью властей, для чего предусматривается статья расходов.

Всего, по данным Минприроды, в России существует порядка 400 приютов, которые содержат более 300 тысяч животных.