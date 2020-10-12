В Кузбассе "похоронили" пожилого инвалида с COVID-19, который оказался живым

В Кемеровской области идет проверка после сообщений о том, что семья «похоронила» чужого родственника с коронавирусом.

Как пишет «РИА Новости», жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области рассказали, что похоронили в закрытом гробу пожилого родственника с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что мужчина числился пациентом дома-интерната для инвалидов.

Неделю спустя выяснилось, что пенсионер жив. Оказалось, что из учреждения госпитализировали двух мужчин, позже одного из них выписали с чужим паспортом.

В министерстве здравоохранения Кузбасса сообщили, что по факту произошедшего проходит служебная проверка.