В Азербайджане против создателя WarGonzo возбудили дело сразу по трем статьям

Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело против российского военкора и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

Как указывается на сайте надзорного ведомства, журналиста, который активно освещает конфликт в Нагорном Карабахе, подозревают в незаконном пересечении границы (статья 318 УК Азербайджана), а также совершении публичных призывов к осуществлению терактов (статья 214-2) и публичных призывов, направленных против государства (статья 281).

В сообщении отмечается, что запрос «об оказании правовой помощи» направлен в российские правоохранительные органы.

Ранее агентство «Москва» писало, что Следственный комитет России начал проверку в отношении блогера Садата Гулиева, который в своем Telegram-канале «Девичья башня» пожелал Пегову смерти.