СК не возбудил дело за оставление задержанных под открытым солнцем на 2 часа

В Краснодаре СК не дал ход делу о превышении должностных полномочий со стороны местного сотрудника полиции и сопровождавшего его казака-дружинника, пишет Znak.com со ссылкой на «Комитет против пыток».

Речь идет о жалобе Надежды Пупковой на задержание. Ее вместе со знакомым приковали к металлическим воротам в июле этого года.

Изначально был задержан мужчина Евгений Байгузин. Он, находясь в пьяном виде, отправился вместе с собакой в магазин за алкоголем, но на обратной дороге был задержан в связи с распитием алкоголя в общественном месте.

Гражданину не дозволили отвести собаку домой, поэтому он попросил подождать, пока за животным придет его приятельница — Надежда Пупкова. Когда женщина прибыла на место, между ней и сотрудником полиции произошла перепалка.

В итоге Евгений был прикован к изгороди с помощью наручников, а Надежду казак-дружинник привязал к тем же воротам веревкой.

В итоге оба задержанных были привлечены к ответственности за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, а в отношении Пупковой также завели дело о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти.

По жалобе самой же Пупковой в краевом управлении СКР было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Правозащитники намерены обжаловать приговор.

«Привязывание веревкой, пристегивание наручниками людей к столбу на несколько часов на жаре и на виду у посторонних людей является бесчеловечным и унижающим достоинство обращением, что прямо и без исключений запрещается Европейской конвенцией по правам человека», — говорит юрист «Комитета против пыток» Илья Платонов.