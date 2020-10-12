Родителям учеников на удаленке предлагают уходить на больничный

В правительство направлен законопроект, дающий возможность родителям детей младше 14 лет брать больничный лист в связи с переводом ребенка на дистанционное обучение. Об этом пишет «Российская газета».

Проект подготовлен комитетом Госдумы по труду и социальной политике. Поправки предлагается внести в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В этом законе предлагается расширить перечень условий, по которым родитель может рассчитывать на пособие.

Поправки предполагают, что один из законных представителей обучающегося имеет право на пособие по нетрудоспособности на весь период внеплановых дополнительных каникул.