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[10:07]Родителям учеников на удаленке предлагают уходить на больничный
[09:22]Общественная палата предложила запретить приватизацию социального жилья
[08:09]600 задержанных в Беларуси и отмена контрольных в школах. Новости к утру 12 октября

11 октября, воскресенье

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[17:16]В Нидерландах профсоюзы добились допвыплаты €2 в день госслужащим на удаленке
[16:43]Силовики обостряют ситуацию в Минске: водометы, гранаты, брутальные задержания
[15:45]В Москве полицейские не объяснили причину задержания девушки с красно-белым зонтом
[15:19]В Чечене силовики убили двух человек, которых подозревают в терроризме
[14:57]В Минске ОМОН задерживает аккредитованных журналистов российских госизданий
[14:14]В Минске задержали сотрудницу ООН. Её поместили в ИВС на Окрестина
[13:39]Алиев заявил, что Турция должна участвовать в переговорах по Карабаху
[13:09]Собянин говорит, что "пандемия наступает". Число новых случаев на майском уровне
[10:57]Глава Карабаха заявил, что "полноценной приостановки огня не состоялось"
[10:09]Карабах вновь воюет, Байден уверен в победе, Собянин "лайт". Главное к 11 октября

10 октября, суббота

[18:05]Азербайджан: Огонь в Нагорном Карабахе прекращен
[17:30]Лукашенко встретился в СИЗО с Бабарико и оппозиционерами
[16:53]В Кыргызстане утвержден премьер и задержан экс-замглавы МВД
[15:41]Задержаны бывший президент Кыргызстана и экс-глава его администрации
[15:07]В Великобритании зафиксирован самый активный с июня 2016-го рост цен на жилье
[14:45]Губернатор Камчатки усомнился в причастности судна к массовой гибели животных
[14:30]Топ-менеджер банка "Траст" арестован по подозрению в хищении почти 842 млн
[14:13]В Рязани продолжают тушить ландшафтные пожары из-за происшествия на военном складе
[13:39]В Красноярске вылили в реку порядка 500 литров дизельного топлива
[12:45]Прекращение огня между Ереваном и Баку не состоялось
[12:24]В США отменили второй раунд предвыборных дебатов
[11:15]В Москве снова установлен антирекорд по числу заболевших ковидом
[10:58]В Хабаровске ОМОН избил протестующих и впервые разогнал митинг
[10:00]Договор Еревана и Баку, мировой антирекорд ковида. Главное к утру 10 октября

09 октября, пятница

[18:03]В Москве девушка пыталась продать дочь за 300 тысяч рублей
[17:14]В Петербурге задержан активист, участвовавший в чаепитии у дома, где жил Путин
[16:29]Нобелевская премия мира досталась продовольственной программе ООН
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Родителям учеников на удаленке предлагают уходить на больничный

Общество
10:07, 12 октября 2020

Родителям учеников на удаленке предлагают уходить на больничный

В правительство направлен законопроект, дающий возможность родителям детей младше 14 лет брать больничный лист в связи с переводом ребенка на дистанционное обучение. Об этом пишет «Российская газета».

Проект подготовлен комитетом Госдумы по труду и социальной политике. Поправки предлагается внести в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В этом законе предлагается расширить перечень условий, по которым родитель может рассчитывать на пособие.

Поправки предполагают, что один из законных представителей обучающегося имеет право на пособие по нетрудоспособности на весь период внеплановых дополнительных каникул.

Рубрика: Общество

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