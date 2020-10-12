"Перекур или поджог": эксперт назвал причину взрывов на военном складе под Рязанью

Хранение боеприпасов 60-х годов под открытым небом Павел Фельгенгауэр считает глупостью. Почему никто не решает проблему?

На прошлой неделе под Рязанью взорвались арсенальные склады. Были эвакуированы 10 ближайших деревень, население которых перепугалось до смерти. О причинах ЧП, прогремевшего на всю страну, Sobesednik.ru спросил военного эксперта Павла Фельгенгауэра.

– Можно саркастически сказать, что со взрывающимися боеприпасами у нас в стране стало немного получше просто потому, что много что уже взорвалось, – отмечает эксперт. – Примерно раз в год возникают такие минивойны. Последняя такая история была в Ачинске – с жертвами...

Этих боеприпасов поназаготовили еще во времена холодной войны, так как собирались воевать с китайской армией — на каждого китайского солдата по ящику, – напомнил Фельгенгауэр. – А еще – для войны с США, Европой, Японией и вообще всем миром. Сейчас на складах лежат все эти боеприпасы 60-70-х годов, и даже 40-х.

Этот военный хлам до сих пор хранят открытом способом — просто штабеля, на них — деревянные ящики с боеприпасами. По идее, надо строить современные склады для хранения, бункеры. Это, кстати, собирались сделать, но все до сих пор лежит, как и годы назад, – констатирует военный эксперт. – Причем под открытым небом, пока не начинает взрываться. И нужно ждать, пока все само не взорвется, потому что въехать туда, пока идут подрывы, можно только на танке.

Горит и взрывается чаще потому, что то перекур устроят в неположенном месте, то устраивают специальные поджоги — бытует мнение, что поджигают, чтобы скрыть, когда что-то украли, – объясняет Павел Фельгенгауэр.

По уму, вокруг склада нужно было делать огнеупорную полосу — всего лишь вспахать землю, чтобы на поверхность поднялась глина — негорючий минерал. Этого не было сделано. Все сроки хранения боеприпасов на таких складах давно прошли. Это тоже создает проблему: они взрываются, людей убивают. Были программы утилизации – в этих снарядах есть цветные металлы, но до дела по-серьезному так и не дошло. А хранить боеприпасы с истекшим сроком годности, да еще для устаревших систем вооружения — глупость.