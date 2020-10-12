Обвиняемому в убийстве петербургской ЛГБТ-активистки Григорьевой дали восемь лет

Петербуржца Алексея Волнянко приговорили к восьми годам колонии за убийство 41-летней активистки Елены Григорьевой.

Решение принял Московский районный суд Петербурга, передает «Интерфакс».

Елену Григорьеву убили в ночь на 21 июля 2019 года. Перед этим она неоднократно жаловалась на угрозы от «борцов с гомосексуалами», а ее имя обнаружили в «черном списке» гомофобного проекта «Пила». По словам правозащитника Динара Идрисова, активистка и ее адвокат обращались в полиицию, однако никакой реакции со стороны правоохранителей не было.

Следственный комитет признал в качестве основной версии убийства Григорьевой бытовую. Суд установил, что преступление совершил кладовщик магазина бытовой техники Алексей Волнянко, с которым активистка употребляла спиртные напитки. «В ходе внезапно возникшей ссоры» мужчина нанес женщине множество ударов ножом, а затем скрылся. Спустя некоторое время его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Елена Григорьева была активной участницей протестов в Петербурге. Помимо прочего, она выступала против пыток и репрессий, а также против игнорирования проблем ЛГБТ-сообщества. Кроме того, Григорьева выходила на пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.