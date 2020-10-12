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Может уничтожить всю экосистему: Финский залив рискует превратиться в огромное нефтяное пятно

Общество
14:26, 12 октября 2020

Может уничтожить всю экосистему: Финский залив рискует превратиться в огромное нефтяное пятно
Финский залив // Global Look Press
Финский залив // Global Look Press

Авачинская бухта на Камчатке в последние дни стала своего рода эпицентром борьбы российской общественности за экологию. Появление на берегу и дне большого количества мертвых морских животных и жалобы камчатских серферов на странную реакцию организма после купания спровоцировали широкий общественный резонанс, а потому сейчас СМИ, общественники и экологи оказывают на региональные власти максимальное давление, требуя провести более тщательное расследование и выяснить точную причину происходящего, не ограничиваясь сомнительными версиями о водорослях и шторме.

Между тем похожая ситуация на уровне масштабной экологической катастрофы в обозримом будущем может сложиться и на другом конце необъятной России. Речь идет о Финском заливе, который, как оказалось, находится в не меньшей опасности, чем акватория Авачинского залива. Проблема заключается в нескольких тысячах тонн топлива, которое находится в баках затонувших еще в минувшем столетии кораблей. Разлив такого количества горючего, убеждены эксперты, может спровоцировать полное разрушение экосистемы залива и даже уничтожить последних представителей уникального животного – балтийской нерпы. Причем, как пишет «Октагон», предотвратить трагедию можно, вот только государство не торопится этим заниматься.

По данным издания, местные водолазы за последние восемь лет обнаружили места затопления 16 подводных лодок, при этом в местах их крушения неоднократно фиксировались факты выхода топлива на поверхность. Более того, степень эрозии металла, похороненного под поверхностью Балтики значительно выше, чем в Черном море, поэтому постепенное разрушение корпусов и резервуаров с горючим здесь происходит значительно быстрее.

Как рассказал журналистам глава НП РВК Константин Богданов, коллеги которого и занимаются поисками затонувших судов, по предварительным данным, в территориальных водах РФ, в приграничных районах близ Финляндии и Эстонии, может находиться свыше 400 тонн дизтоплива и десятки тонн машинного масла, которое покоится в затонувших лодках. Общий же объем мазута, дизтоплива и других горюче-смазочных материалов на всех объектах может достигать 4 000 тонн, отмечает эксперт.

Наибольшую опасность, как утверждают специалисты, для местной экологии представляют суда, которые затонули недалеко от острова Большой Тютерс. Там находятся шесть субмарин, баки четырех из них заполнены топливом до отказа. В случае утечки высвободившаяся жидкость навредит не только рыбам, но и такому редкому животному, как балтийская нерпа, поскольку в российской части залива обитает основная популяция этих исчезающих млекопитающих численностью около 200 особей.

Отдельно отмечается, что власти Финляндии и Эстонии прекрасно понимают потенциальную опасность. В этих странах уже несколько лет работает программа по исследованию экологического риска, который могут представлять затонувшие корабли, а специалисты регулярно мониторят угрозу утечки топлива и ГСМ, проводя работы по их откачке в случае необходимости. В России же никаких, похожих на эту, программ нет.

При этом, пишет «Октагон», в Минприроды хорошо знают о предложения НП РВК по мерам предотвращения потенциальной экологической катастрофы, но комментировать это не спешат. Более того, в стране также существует отдельная федеральная целевая программа, направленная на ликвидацию накопленного экологического ущерба, действие которой рассчитано на период 2014-2025 годов, однако мероприятий по очистке акваторий от затопленных кораблей или по их подъему на поверхность для последующей утилизации никто не проводит, не определены даже конкретные объемы финансирования программы. Так, в Федеральном бюджете на текущий год, а также на период 2021-2022 годов средства в рамках программы выделять не планируют.

Экологи же уверены, что ожидать от Минприроды каких-то конкретных действий смысла нет, как минимум до того момента, пока ведомство не получит прямое указание. 

«Я бы рекомендовал передать соответствующие данные в Генпрокуратуру, которой придется провести проверку и привлечь все профильные ведомства. В данном случае важно разделить зоны ответственности между Минобороны, МЧС и Минприроды», – убежден лидер экодвижения «Альянс Зеленых» Александр Закондырин.

Сомнение в том, что российское государство вообще способно работать на опережение экологических катастроф, высказали и в российском подразделении Greenpeace. 

«Даже в значительно менее сложных ситуациях, к примеру, с хранилищами, расположенными на береговой линии, как в Норильске, соответствующий мониторинг в стране не проводится. Что уж говорить о судах, которые лежат на морском дне. У нас никто не решает куда более очевидные проблемы, поэтому нет ничего удивительного в том, что никто не интересуется потенциальной опасностью», – приводит издание слова проектного директора Greenpeace в России Владимира Чупрова.

Теги: #Экология

Рубрика: Общество

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