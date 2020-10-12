600 задержанных в Беларуси и отмена контрольных в школах. Новости к утру 12 октября

Уже почти 600 человек числятся в списке задержанных после воскресных протестов в Беларуси, опубликованном на сайте незарегистрированного в стране правозащитного движения «Весна».

Судя по уточнениям напротив имен, задержано много журналистов, есть несовершеннолетние, часть людей госпитализированы скорой медпомощью. В общем списке числятся задержанные со всех городов Беларуси, не только Минска.

Напомним, в минувший день сотрудники силовых ведомств начали активно использовать насилие против демонстрантов, светошумовые гранаты и водометы.

Тем временем из СИЗО КГБ под домашний арест отправлены политзаключенные директор компании Pandadic Дмитрия Рабцевич и член инициативной группы Виктора Бабарико Юрий Воскресенский. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на государственный телеканал «Беларусь 1». Воскресенский пояснил, что Лукашенко делегировал ему подготовку предложений о поправках в Конституцию страны. Журналисты напоминают, что до этого политик участвовал в съемках постановочных видео, где он рассказывал о «технологиях цветных революций».

Инвестор проекта ЭкоТехноПарка «Шиес» на одноименной станции компания ООО «Технопарк» официально сообщил об отказе от дальнейших работ. В организации подтвердили намерение покинуть Шиес вместе с техникой и охраной до конца года. Также отмечается, что рекультивация на территории ранее запланированной стройки начнется весной 2021 года. Инвесторы пообещали, что на земле высадят 33 тысячи сеянцев сосны.

Напомним, ранее на Шиесе в Архангельской области пытались построить мусорный полигон для своза отходов из Москвы и западных регионов. Из-за этого начали продолжительные протесты местных жителей.

Депутат Госдумы Елена Строкова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести мораторий на проведение контрольных работ в период возможного дистанционного обучения. Об этом пишет «РИА Новости».

По ее мнению, все проверочные работы необходимо оставить на очный период обучения, поскольку педагог должен проследить за тем, чтобы ученик выполнял работы самостоятельно. Удаленный формат работы позволяет школьнику использовать вспомогательные средства, что в итоге не дает объективную оценку его знаний.