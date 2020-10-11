Собянин говорит, что "пандемия наступает". Число новых случаев на майском уровне

Согласно данным оперативного штаба по противодействию коронавирусу, в субботу в Москве было выявлено 4 501 новый случай коронавируса. Это максимум с середины мая. За эту неделю число госпитализированных выросло на 12% по сравнению с предыдущей, а число заболевших — на 46%.

За сутки от коронавируса в столице умерли ещё 35 человек, а выздоровели 1 186 инфицированных.

«Наши больницы все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных — в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти! Это говорит о том, что пандемия наступает», — комментирует телеканалу «Россия-1» мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что большая часть умирающих от COVID-19 старше 60 лет, а в половине из всех летальных исходов у людей были хронические заболевания.

Также градоначальник пообещал, что уже через несколько месяцев начнется распространение российской вакцины от коронавируса в промышленных масштабах, а до тех пор в задачи руководства столицы входит минимизация человеческих потерь среди населения: «Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь. Вокруг нас постоянно существует риск, что рядом находится человек, который – может, даже и сам не подозревая об этом – болеет ковидом».

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по словам Собянина, мэрия намерена проконтролировать выполнение компаниями указа о переводе 30% офисных сотрудников на удаленную занятость. Он назвал это «лайт» вариантом, который позволит не вводить жесткий карантин.