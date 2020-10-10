В Рязани продолжают тушить ландшафтные пожары из-за происшествия на военном складе

В Рязанской области продолжается борьба с ландшафтными пожарами, которые стали следствием возгорания на складе боеприпасов местной военной части. Всего огнем охвачено 650 гектаров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Znak.com пишет, что крупные очаги ликвидированы, продолжается тушение отдельных очагов лесной подстилки и растительности на пяти участках.

Напомним, что возгорание на складе боеприпасов около поселения Желтухино случилось 7 октября. Пламя из-за ветра перекинулось на территорию военной части, из-за чего пришлось эвакуировать жителей из жилых местностей в радиусе 25 километров.

20 человек вынуждены были обратиться за медпомощь, сгорело более 20 построек.