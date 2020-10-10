Топ-менеджер банка "Траст" арестован по подозрению в хищении почти 842 млн

Накануне, 9 октября, Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова по подозрению в особо крупном мошенничестве.

«Интересный кейс Хабарова. Человек очень хотевший, но не сумевший стать олигархом, сделавший наглость, агрессивность и беспредел своей бизнес-стратегией. Разумеется, он был не единственным кто использовал эти инструменты, но единственный, кто публично этим гордился, похваляясь умением красиво упаковать беспредел в заказные юридические решения», – пишет Telegram-канал «Наш век», отмечая, что в ближайшее время надо ожидать «стенаний по поводу ущерба, который нанесет уголовное дело Хабарова "бизнес-климату" в стране».

Михаил Хабаров подозревается по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова, пишет ТАСС. Его поместили под стражу до 30 ноября.