В Москве полиция и МЧС пытаются снять активистов с деревьев

Двое активистов в парке на улице Ивана Франко в Москве забрались на деревья, которые сегодня должны были вырубить для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом пишет портал Activatica.org.

На место прибыли сотрудники полиции и МЧС. В акции принимают участие Алексей Шульгин и специалист в ненасильственном сопротивлении Константин Фокин. Последний вел в соцсетях трансляцию с акции, где сообщал, что от него требуют спуститься на землю, поскольку он незаконно проник на территорию стройки.

Активисты против строительства, поскольку для возведения дорожного дублера придется вырубить яблоневый сад на Славянском бульваре и Старорублевскую рощу. Также эко-активисты переживают, что вырубят все зеленые насаждения вдоль Смоленского направления железной дороги.