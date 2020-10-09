В Москве могут закрыть на карантин ночные клубы, караоке и бары

Московское правительство в связи с эпидемией коронавируса рассматривает возможность временно запретить работу ночных клубов, баров и караоке, чтобы хоть как-то повлиять на распространение болезни, пишет РБК со ссылкой на источники.

«О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идет. Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», — сказал собеседник издания.

По его словам, по столице продолжает перемещаться слишком много людей, а уже действующие меры не могут повлиять на это должным образом: «Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе», — добавил источник в мэрии, отметив, что в противном случае придется снова возвращаться к жесткому карантину, который был весной.

Остается неясно, какие именно заведения попадают в зону риска: многие рестораны, в которых днем люди едят, по ночам работают в основном как бары.