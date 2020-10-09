В Apple опровергли слова Дурова о требовании удалять Telegram-каналы с деаноном

Компания Apple не выдвигала в отношении приложения Telegram требований о блокировке каких-либо каналов, заявили TJournal её представители. Таким образом корпорация опровергла соответствующие обвинения в их адрес со стороны Павла Дурова.

Накануне Sobesednik.ru писал, что Дуров сообщил, что Apple якобы настаивает на удалении ряда Telegram-каналов, которые занимаются деанонимизацией (раскрытием личности) сотрудников силовых структур.

По версии Apple, этого не было: компания потребовали немедленно удалить информацию, которая раскрывает в интернете данные людей без их согласия, а также посты, нацеленные на конкретных лиц. Там отметили, что это предусмотрено правилами App Store, где размещается Telegram.

Также в корпорации обратили внимание, что команда социальной сети никак не возражала против этих требований и пообещала проверить поступившие от них сведения.

Это уже не первый раз, когда Павел Дуров нападает на Apple. Ранее он и его коллеги активно критиковали IT-гигантов за монополию на рынке мобильных платформ и 30% комиссию для приложений.