Нобелевская премия мира досталась продовольственной программе ООН

Сайт Нобелевского комитета огласил имя победителя в в номинации Нобелевской премии мира, пишет издание «Версия». Так, награду в более чем миллион долларов получит Всемирная продовольственная программа ООН.

ВВП ООН существует с 1963 года и является одной из самых крупных гуманитарных организаций. Ее предназначение — способствовать продовольственной безопасности в различных регионах земного шара. В том числе там, где ведутся боевые действия.

Так, в прошлом году ВВП предоставила помощь гражданам 88 государств. Акцепторами гуманитарной организации стали около 100 миллионов человек, нуждающихся в еде.

Также в комитете оценили вклад организации в борьбу с голодом как с военным методом, который используют для истощения регионов противника.