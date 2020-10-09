"Может наступить предсмертный период": Андрей Бильжо о закрытии ресторанов и кафе

Основатель знаменитого ресторана-клуба «Петрович» прокомментировал вероятность нового запрета посещать питейные заведения.

В СМИ просочилась информация о том, что в мэрии Москвы обсуждают новые меры борьбы с коронавирусом. Не исключено, что питейные и увеселительные заведения – бары, ночные клубы, караоке, рестораны, могут снова закрыть. Объяснение простое: именно там люди общаются плотно, не соблюдая дистанцию, и могут заразить друг друга коронавирусом.

– Как врач и как человек, я с этим совершенно согласен, но как человек, имеющий отношение к этому бизнесу, мне это, конечно, неприятно, – признался Sobesednik.ru основатель ресторана-клуба «Петрович», художник Андрей Бильжо. – Я же понимаю, что у подобных заведений может возникнуть предсмертный период. Поэтому тут вопрос сложный. Приходится выбирать все-таки позицию человеческую, гражданскую и медицинскую, как это ни прискорбно звучит. Ничего не сделаешь.

– Как ваш «Петрович» выжил после первого карантина?

– Влезли в долги, взяли кредиты. Понимаете, это как стихийное бедствие, с которым как-то надо бороться. Если пустить все на самотек, то…

22 года у нас отмечали свадьбы, дни рождения детей, и не хотелось бы, чтобы потом «Петрович» ассоциировался с фотографиями не тех, кто родился, а тех, кто ушел из жизни из-за коронавируса после посещения нашего заведения.

– Как сейчас соблюдается у вас масочный режим?

– Безусловно, весь персонал ходит в масках и перчатках. Но люди, которые сидят за столиками, конечно, без масок. Иначе как они будут есть и пить? С другой стороны, посетители в состоянии алкогольного опьянения обнимаются, целуются, и ни к чему хорошему это не приводит. Но сотрудники ресторана не могут же подойти и запретить обниматься!