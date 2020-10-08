В Уфе госпитализировали мужчину, который уносил свою мать в лес

Волонтеры обратили внимание медиков и правоохранительных органов на семью, в которой взрослый сын пытался спрятать свою мать в лесу.

У женщины сломана нога. Очевидцы заметили, что он пытается донести мать в ковре в сторону леса. Позже волонтеры нашли женщину у озера и вернули домой. Обнаружилось, что квартира изнутри закрывается на один замок и 25 шпингалетов, передает РЕН ТВ.

Сама женщина утверждает, что лично попросила сына спрятать ее в укромное место, потому что злоумышленники пытаются убить их, чтобы отобрать квартиру. Сын все слова подтверждает, но в известно, что он наблюдается у врача-невролога. Последний назначенный визит в поликлинике он пропустил, поскольку в тот день «прятал» мать.

Также в квартире найдена самодельная булава, а на входной двери прибиты пилы. И мать, и сын утверждают, что на них неоднократно покушались.

В итоге после обращения волонтеров сын был госпитализирован в больницу на лечение, а участковые должны проверить озвученную версию о попытках отнять у семейства жилье.