Тверской медицинский вуз кратно увеличивал цены для иностранных студентов

В Москве индийские студенты Тверского государственного медуниверситета вышли на одиночные пикеты, чтобы рассказать о мошеннических схемах, долгое время существовавших в вузе. Об этом рассказывает Znak.com.

Пикеты прошли около зданий Минобрнауки, Следственного комитета и посольства Индии. Ранее студенты из Индии записали видеообращение, в котором потребовали разобраться с ситуацией, когда экс-ректор вуза Михаил Калинкин вынудил иностранных учащихся заключить трехсторонний договор при поступлении в вуз.

Посредником образовательных услуг стало ЗАО «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед». Общество брало со студентов суммы трехкратно выше, чем в официальном прайсе вуза, но при этом студентам не выдавалась копия договора. Гендиректор компании Рахман Чоудхури теперь находится в розыске. Известно, что он со своей семьей скрывается в Индии.

Год назад новый ректор вуза передала сведения о мошеннических действиях предыдущего руководства Следственному комитету. Ведется разбирательство по уголовному делу о мошенничестве.

68 студентам удалось перезаключить договоры уже по реальным тарифам и продолжить обучение в российском вузе.

Студенты отмечали, что в университете с них не было серьезного спроса. Вероятно, руководство лишь зарабатывало таким образом на иностранцах. Сохранялись места даже тех студентов, кто очевидно отставал по образовательной программе.

В университете заявили, что знают только о двух историях студентов, которые «могли считать себя обманутыми».