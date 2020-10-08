Среди россиян падает вера в честность выборов и растет апатия – "Левада"

Опрос «Левада-Центра» по результатам региональных выборов показал, что число людей, которые считают прошедшие у них в регионе выборы честными, за год снизилось, а тех, кто уверен в обратном — возросло. Тех, кто «определенно» уверен в честности, было 19%, а стало 15%, а тех, кто «определенно» уверен в подлоге, стало 17% против 14% в прошлом году.

При этом фиксируется почти двукратный рост людей, которым судьба выборов безразлична: таких стало 20% вместо 11% в прошлом году. Число же тех, кто удовлетворён или скорее удовлетворен результатом электорального процесса, упало с 50% до 43%. Частично или полностью не удовлетворены выборами 28% против 29% в прошлом году.

Выяснилось, что 65% граждан страны поддерживают трехдневный формат голосования, а 28% выступают против этого.

А вот поддержка местных кандидатов президентом РФ Владимиром Путиным в большинстве случаев не играет никакой роли в принятии решения на голосовании: 68% сказали, что это не повлияет на них. Ещё 17% признались, что это увеличит их симпатии к кандидату, а 10% заявили, что ухудшит.

Ситуация с поддержкой Алексеем Навальным кандидата, по данным «Левады», обратная: для 61% это не будет иметь значение, а 23% негативно отреагируют на такого кандидата. Доля же тех, чьё мнение о кандидате улучшится при рекомендации от Навального, близка к результату Путина — 11%.