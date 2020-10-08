Решение о ковидных ограничениях в Москве принимут на следующей неделе – СМИ

Мэрия будет принимать возможное решение об усилении противоэпидемиологических мер не раньше следующей недели, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Ситуация с распространением COVID-19 в Москве неоднозначная, требует взвешенного анализа эффективности уже принятых ограничительных мер и целесообразности нового антиковидного пакета. Решения, скорее всего, будут приниматься на следующей неделе, по эпидемиологической ситуации», — приводит его слова агентство.

Источник отмечает, что важную роль в этом сыграет сознательность москвичей, которым пока предлагается в добровольном порядке ограничить свои перемещения, а также соблюдать требования о ношении масок и перчаток.

После того как в Москве было зарегистрировано порядка четырех тысяч новых случаев коронавируса, два дня подряд ситуация держится на отметке 3,3 тысячи, обращает внимание собеседник издания. Однако он также замечает, что идет рост числа госпитализаций и смертей от болезни.

Сейчас в московских школах объявлены внеплановые каникулы. Детские сады и университеты продолжают работать без особых указаний. Компании обязаны перевести минимум 30% офисного персонала на удаленную занятость.