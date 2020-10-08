Что случилось со школьниками в Великих Луках: версии родителей и следствия расходятся

14 учеников великолукской школы №7 были госпитализированы в больницу прямо с торжественной линейки.

Двое детей упали в обморок прямо на улице, у других резко ухудшилось самочувствие: появились тошнота, озноб, слабость. 13 детей были госпитализированы в больницу. Вечером к ним присоединился 14-й ребенок, которому позже так же стало плохо. По факту массовой госпитализации детей было возбуждено уголовное дело.

Директор школы объяснила инцидент тепловым ударом. В Великие Луки прибыла следственная группа, которая разбирается в произошедшем.

Местные жители в пабликах высказывают мнение, что правды они все равно не узнают, и строят версии случившегося. В частности, люди пишут, что дети могли отравится гелием из лопнувшего шарика или едой в столовой. Другие объясняют недомогание стрессом перед приездом высоких гостей (замгубернатора Псковской области Веры Емельяновой и главы города Великие Луки Николая Козловского), третьи – употреблением снюсов (крайне вредные для детского организма пакетики с табаком, получившие в последнее время большое распространение в школах. – Прим. Sobesednik.ru).

Но есть и другие версии.

– Говорят, что была проведена некая дезинфекция школы от коронавируса, вплоть до того, что обработка проводилась и на улице на школьной территории, и дети надышались парами химикатов, – рассказал Всеволод Козловский, депутат Псковского областного собрания Двое его детей обучаются в этой школе.

Меня больше всего возмутило, что когда детям стало плохо, линейку не прекратили, – говорит депутат. – Я вообще не понимаю, какая необходимость была ее проводить. Торжественную линейку 1 сентября не проводили. Это была полностью инициатива главы города и управления образования (в связи с тем, что школе присвоили имя великолукского героя Антона Злобина, погибшего на таджикско-афганской границе).

Клинический фармаколог Александр Эдигер, к которому Sobesednik.ru обратился за комментарием, отказался комментировать версию отравления веществами для дезинфекции помещений.

– Конечно, любой химией можно отравиться. Но давайте не будет устраивать «Перевал Дятлова-2» и дождемся выводов следственного комитета, – отметил доктор.

кстати

Начальник управления образования города Татьяна Лозницкая назвала массовое недомогание школьников "стечением обстоятельств".

– По моему мнению, это стечение обстоятельств, которые повлекли за собой такие последствия. В любом случае, когда ухудшилось состояние детей, им была сразу оказана необходимая профессиональная помощь, — сообщила она на официальной странице администрации города ВКонтакте.