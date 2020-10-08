Что случилось со школьниками в Великих Луках: версии родителей и следствия расходятся

Фото: vokzal.ru

"Кремль. Путину". Верните в поезда купе для инвалидов в прежнем формате!
Станислав Черчесов // фото в статье: Global Look Press

Черчесов вызывает Шуфутинского, но не Кокорина
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press

Плющенко исполнил тройной... беби-бум
Фото в статье: кадры из фильма "Кто не спрятался" / скриншоты YouTube

"Кто не спрятался": Джейсон Вурхис на минималках в хоррор-дебюте Дэйва Франко
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Пахнет штрафами: зачем Собянину номера машин и телефонов переведенных на удаленку
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
Можно ли критиковать власть в России и что за это бывает: 5 примеров из реальной жизни

Новости дня

08 октября, четверг

[17:58]Суд впервые применил статью о занятии высшего положения в преступной иерархии
[17:23]В Уфе госпитализировали мужчину, который уносил свою мать в лес
[17:08]В воде на Камчатке нашли кратные превышения концентрации ряда веществ
[16:42]Осужденная по делу "Оборонсервиса" Васильева стала почетным академиком
[16:37]Дуров: Apple требует блокировки Telegram-каналов, раскрывающих личности силовиков
[16:09]Тверской медицинский вуз кратно увеличивал цены для иностранных студентов
[15:57]МВД России не возбуждало уголовного дела против Тихановской
[15:21]Спецслужбы не доложили Кремлю о продолжении перехвата "Берлина и Варшавы"
[14:55]Среди россиян падает вера в честность выборов и растет апатия – "Левада"
[14:54]В России снят фильм, где слепоглухота представлена как сверхспособность
[14:25]Решение о ковидных ограничениях в Москве принимут на следующей неделе – СМИ
[14:06]Трамп пообещал американцам лекарство из антител и обвинил Китай в эпидемии
[14:02]Патриарх Кирилл находится из-за самоизоляции на контакта с зараженным
[13:11]У 53% погибших от ковида в Москве были сопутствующие патологии 
[12:06]В Приморье чиновники потратили на туалет из досок 414 миллионов
[11:45]ФБК требует от ФСБ расследовать производство химического оружия, найденного ОЗХО
[11:21]Вслед за заммэра во Владивостоке переезжают и нашумевшие лавочки в форме надгробий
[11:05]Вакцина "Спутник V": В Госдуме выдвигают на Нобеля, но эксперты задают вопросы
[10:45]Нидерланды и Британия поддержали санкции против Кремля из-за отравления Навального
[09:56]"Не верю в его предательство": Рогозин надеется на оправдание Ивана Сафронова
[09:54]11% компаний в РФ готовятся к сокращению зарплат сотрудников
[08:26]Навальный против Шрёдера, Pussy Riot, Асад о своем убийстве. Главное к 8 октября

07 октября, среда

[18:01]СИЗО Москвы ввели противовирусные ограничения. У ОНК проблемы с доступом туда
[17:37]У Чубайса нашли коронавирус. Он продолжает работать на самоизоляции
[17:32]Ушедший из NEXTA Протасевич объявлен в розыск в России
[17:07]Россия объявила в розыск непризнанного президента Беларуси
[16:50]Песков не стал комментировать сравнение Навального с Ельциным от Зюганова
[16:24]Из военной части под Рязанью эвакуирован личный состав из-за пожара на складе
[16:22]Азербайджан уничтожил 10 жилых домов столицы Карабаха. Оттуда уехали 40% жителей
[15:55]Минюст США требует вернуть для террориста Царнаева смертный приговор
[15:24]Германия не станет наказывать Путина "Северным потоком-2" – Bloomberg
[15:05]Два уголовных дела заведено по факту загрязнения вод в Тихом океане
[14:34]ФОМ: Россияне уверены в снижении справедливости, но перестают винить в этом власти
[14:07]В трех регионах с 2021 года начнут выдавать электронные свидетельства о смерти
[13:46]"Газпром" обжалует решение Польши оштрафовать его из-за "Северного потока-2"
[13:29]У Порошенко не могут взять кровь на анализ. Его состояние ухудшилось
[13:00]"Газпром" оштрафован на $7,6 млрд по "Северному потоку-2" – польский регулятор
[12:41]В ЯНАО на полгода посадили пациента, сбежавшего из стационара с ковидом
[12:06]Голунов о данных ТАСС про амфетамин в его крови: "Было бы неплохо научиться читать"
[12:05]Правозащитницы просят не помещать трансгендерного человека в мужскую тюрьму

Фото: depositphotos
Рецепт: тыквенное настроение на все случаи жизни
Фото: depositphotos
Настаивайте на своем! Рецепты традиционных наливок, греющие душу и тело
Фото: depositphotos
Кинорецепт: "Осенний марафон" за картошечкой с грибочками
Фото: depositphotos
Рецепт: что делать с урожаем кабачков
Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото в статье: пресс-служба СТС
Салат "Черепаха", штрудель с горбушей и отбивные: топ-3 жизнеутверждающих рецепта
Фото: Global Look Press
Неунылая пора: 5 способов не поддаваться осенней хандре
Фото: Global Look Press
Наркотики у полицейского и бедствующие узбеки: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Осень – не время для хандры! Три оригинальных рецепта блюд, напоминающих о лете
Фото: Global Look Press
Полеты из Перми в Барселону и парковка в Нижнем Новгороде: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

Что случилось со школьниками в Великих Луках: версии родителей и следствия расходятся

Общество
17:56, 08 октября 2020

Что случилось со школьниками в Великих Луках: версии родителей и следствия расходятся
Фото: стоп-кадр с видео "Россия1"
Фото: стоп-кадр с видео "Россия1"

14 учеников великолукской школы №7 были госпитализированы в больницу прямо с торжественной линейки.

Двое детей упали в обморок прямо на улице, у других резко ухудшилось самочувствие: появились тошнота, озноб, слабость. 13 детей были госпитализированы в больницу. Вечером к ним присоединился 14-й ребенок, которому позже так же стало плохо. По факту массовой госпитализации детей было возбуждено уголовное дело.

Директор школы объяснила инцидент тепловым ударом. В Великие Луки прибыла следственная группа, которая разбирается в произошедшем.

Местные жители в пабликах высказывают мнение, что правды они все равно не узнают, и строят версии случившегося. В частности, люди пишут, что дети могли отравится гелием из лопнувшего шарика или едой в столовой. Другие объясняют недомогание стрессом перед приездом высоких гостей (замгубернатора Псковской области Веры Емельяновой и главы города Великие Луки Николая Козловского), третьи – употреблением снюсов (крайне вредные для детского организма пакетики с табаком, получившие в последнее время большое распространение в школах. – Прим. Sobesednik.ru).

Но есть и другие версии.

– Говорят, что была проведена некая дезинфекция школы от коронавируса, вплоть до того, что обработка проводилась и на улице на школьной территории, и дети надышались парами химикатов, – рассказал Всеволод Козловский, депутат Псковского областного собрания Двое его детей обучаются в этой школе.

Меня больше всего возмутило, что когда детям стало плохо, линейку не прекратили, – говорит депутат. – Я вообще не понимаю, какая необходимость была ее проводить. Торжественную линейку 1 сентября не проводили. Это была полностью инициатива главы города и управления образования (в связи с тем, что школе присвоили имя великолукского героя Антона Злобина, погибшего на таджикско-афганской границе).

Клинический фармаколог Александр Эдигер, к которому Sobesednik.ru обратился за комментарием, отказался комментировать версию отравления веществами для дезинфекции помещений.

– Конечно, любой химией можно отравиться. Но давайте не будет устраивать «Перевал Дятлова-2» и дождемся выводов следственного комитета, – отметил доктор.

кстати

Начальник управления образования города Татьяна Лозницкая назвала массовое недомогание школьников "стечением обстоятельств".

– По моему мнению, это стечение обстоятельств, которые повлекли за собой такие последствия. В любом случае, когда ухудшилось состояние детей, им была сразу оказана необходимая профессиональная помощь, — сообщила она на официальной странице администрации города ВКонтакте.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Общество

Пахнет штрафами: зачем Собянину номера машин и телефонов переведенных на удаленку
Нет изображения

Общество

Комбинаты – детям: в Москве начали раздавать школьные продуктовые наборы
Фото: Global Look Press

Общество

"Дело Ефремова опять превращают в цирк": эксперт раскритиковал новых адвокатов актера
Политика
"Вы все еще сомневаетесь в заказчике?": Навальный задал неудобные вопросы о своем отравлении
Валерий Соловей: Путину плевать на последствия нового локдауна – он знает, что уходит
"Политический выкидыш": Аркадий Дубнов оценил революцию в Киргизии
"Новые лица в политике и война элит": политолог рассказал, что ждет Россию в 2021 году
Общество
"Дело Ефремова опять превращают в цирк": эксперт раскритиковал новых адвокатов актера
Что случилось со школьниками в Великих Луках: версии родителей и следствия расходятся
"Собянин гоняет пенсионеров, как Андропов тунеядцев": реакция россиян на облаву на стариков
Как меня прививали от COVID-19: журналист Sobesednik.ru стал испытателем вакцины
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

В Архангельске порадовали подрастающее поколение – отгрохали на базе местной «Юнармии» тематическую детскую площадку под названием «Силовичок». На входе там встречают нарисованные полицейский-карапуз и малолетний «вежливый человечек» с «калашом» в руках. Какие патриоты, такие и детские площадки

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Фамилия Навального красноречива: да, он наваливается на противника, но еще интенсивней наваливают на него. Наваливают компромат, клевету, оскорбления, и, даже отсутствуя в реальном российском пространстве, публичного пространства Навальный не покидает. И обыватель начинает соображать: ежели его так мочат – стало быть, за ним сила?

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

В мировой политике случилось нечто ужасное. COVID-19 заболел сам лидер единственной сверхдержавы – 45-й президент США Дональд Трамп. Причем случилось это почти ровно за месяц до судьбоносных выборов американского вождя, намеченных на 3 ноября нынешнего, вполне себе безумного и беспощадного 2020 года

Культура и ТВ
"Пролысины в зале расстраивают": Збруев опечален полупустым "Ленкомом"
Стало известно, как называют Михаила Ефремова в СИЗО
Ширвиндт об облаве на пожилых: Может, проверять у зрителей паспорт и обрезание?!
Юрий Поляков разругался сразу с двумя театрами
Шоу-бизнес
"Это грязно и глупо": Толстоганова призвала ввести наказание за супружескую измену
Сергей Соседов: Для Аллы отношения с Максом – ложь!
Экс-любовник вдовы Дмитрия Марьянова боится за свою жизнь
"Лизнули все-таки": российские звезды поздравили Путина и попали под шквал критики

Здоровье
Желание постоянно слушать грустную музыку оказалось признаком депрессии
Мутации коронавируса не помешают разработке вакцин
Для защиты от депрессии требуется крепкий иммунитет
COVID-19 не уйдет никогда: микробиолог Виктор Зуев – о второй волне
Туризм
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Владимир Путин с экс-супругой Людмилой // Фото: Global Look Press
Любимые женщины Путина – тайные и явные: мама, дочки, Кабаева и многие другие
фото: Global Look Press, коллаж: Sobesednik.ru
Крыша для олигарха и общая родня: как связаны Самвел Карапетян и Владимир Колокольцев
Фото: скриншот YouTube
Романтик и юный подрывник: химия богатства Михаила Ходорковского
Юрий Дмитриев // Фото: YouTube, видео в статье: Павел Зубов
Быков – Дмитриеву: Прошу, доживите до момента, когда ваших убийц назовут по именам
Дмитрий Захарченко // фото в статье: агентство «Москва»
13 квартир "полковника Захарченко": чем закончится спор родственников и государства

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Ольга Журавлева // фото в статье: соцсети, личный архив
"Свободу ощущали особенно остро":
Ольга Журавлева – о работе на "Эхе" в 90-е
Фото: личный архив Гасана Гусейнова
Гасан Гусейнов:
Власть в России оккультна. Это видно, когда они боятся называть Навального
Исполнитель главной роли Александр Петров и режиссер Илья Учитель // фото в статье: киностудия «Рок»
Режиссер Илья Учитель:
Стрельцов не виноват, его оговорили
Фото в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи"/скриншоты с YouTube
Долин о "Дорогих товарищах":
Кончаловский снял самый жгуче современный фильм года
Фото: Global Look Press
Глеб Павловский:
Белорусская нация – то, чего нет в России. Люди, решающие судьбу страны
Фото в статье: Instagram Николь Кидман
"Фатальная привлекательность": 53-летняя Николь Кидман в прозрачном платье свела поклонников с ума
Настя Ивлеева // Фото: Instagram
"Сиси кайф": Ивлеева показала забавные фото, а фанаты свели все к обсуждению груди
Фото: Instagram
"Вы позорите президента!": Миро высмеяла заказные поздравления Бузовой и Бородиной
Татьяна Овсиенко // Фото: скриншот с YouTube
"Лицо алкоголика": врач предрек опухшей Овсиенко трагическую судьбу Легкоступовой
София Конкина // Фото: соцсети
Дочь Конкина обвинили в пьянстве и разврате: соседи рассказали о странностях погибшей
Фото из личного архива
Монологи о шансоне. Часть 9: Александр Маршал
Фото: depositphotos
Отпраздновали и... немедленно выпили: забайкальские "трезвенники" дружат селами
Фото: Global Look Press
Рестораторы Москвы и Санкт-Петербурга сражаются за экологию
Фото: соцсети
Футболистам разрешили сарафаны: Сыктывкар возрождает саамский спорт
Фото Владимира Калинина
Монологи о шансоне. Часть 8: Евгений Григорьев: Евгений Григорьев
^