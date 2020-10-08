11% компаний в РФ готовятся к сокращению зарплат сотрудников

На российском рынке труда грядут кризисные изменения, о чем свидетельствуют результаты опроса hh.ru, которые приводят «Известия».

Так, 22% работодателей планируют до конца года сократить численность сотрудников, а 11% — намерены уменьшить размер заработной платы.

Руководитель пресс-службы hh.ru Александр Джабаров пояснил, что многие отрасли до сих пор далеки от восстановления, что станет причиной ухудшений на рынке труда.

Также известно, что за время пандемии почти половина (47%) компаний уже лишились части сотрудников без сохранения вакантных мест.

Ранее в России на пособия по безработице были выделены дополнительные 35 милилардов рублей.