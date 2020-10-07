В трех регионах с 2021 года начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

Минцифра, Минздрав и Минюст запустят со следующего года пилотный проект по повышению качества данных о смертности населения. В Башкирии, Дагестане и Московской области начнут выдавать электронные свидетельства о смерти, пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что создание единого ресурса по сбору данных о медицинских свидетельствах смерти будет доверено министерству здравоохранения. При регистрации смерти в медучреждении данные будут автоматически передаваться в Росстат и ЗАГС.

При обсуждении оцифровки процесса признания гражданина мертвым утверждалось, что этот механизм позволит избежать злоупотреблений со стороны родственников погибших: например, не получать за умершего пенсии и иные пособия.

Эксперимент продлится до конца 2021 года, а оценка его результатов будет готова не позже 31 января 2022 года.