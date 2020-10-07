Температура сентября побила прошлогодний рекорд и стала самой высокой за все время

Сентябрь 2020 года стал самым теплым сентябрем за всё время измерений, говорится в сообщении Copernicus Climate Change Service. Предыдущий рекорд был за 2019 годом, но его удалось обойти на 0,05°C. Также сентябрь 2020 года в Европе стал на 0,2°C теплее сентября 2018 года, когда был зафиксирован предыдущий максимум.

Более того, в 2020 году каждый месяц как минимум входит в четверку самых теплых месяцев за историю наблюдений, а январь и май аналогично сентябрю оказались самыми теплыми январем и маем за всё это время.

Необычно высокие температуры были зарегистрированы у берегов северной Сибири, на Ближнем Востоке, а также в некоторых частях Южной Америки и Австралии. Пока что 2020 год идет вровень с 2016-м, который на настоящий момент считается самым теплым за все время измерений.

Отдельно исследователи отмечают, что экстремально высокие температуры в этом году наблюдаются в Сибири, где зимой и весной средний показатель превышался на 10°C, а летом более чем на 5°C.