Минюст США требует вернуть для террориста Царнаева смертный приговор

Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд с требованием пересмотреть решение апелляционного суда первого округа по делу «бостонского террориста Джохара Царнаева. Об этом пишет РАПСИ со ссылкой на Reuters.

Ранее, в конце июля, апелляционный суд штата Массачусетс не справился с отбором присяжных на предмет предвзятости. Так, для Царнаева был отменен смертный приговор.

Еще на июльском заседании гособвинитель выражал несогласие со смягчением приговора. Прокуратура настаивала, что Царнаев специально подготовил бомбу в такой конфигурации, что люди получили наиболее тяжелые травмы.

Напомним, теракт в Бостоне в 2013 году стал причиной трех смертей и 260 ранений. Организаторами теракта были признаны братья Темерлан и Джохар Царнаевы. Первый был убит при перестрелке с полицией, а второй — пожизненно осужден.