ФОМ: Россияне уверены в снижении справедливости, но перестают винить в этом власти

Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 42% россиян уверены, что российское общество устроено более справедливо, чем европейское: вариант, что в западной Европе справедливости больше выбрали лишь 27% респондентов. При этом до 2011 года картина была прямо противоположной: 47% выбирали Европу, а 16 — РФ.

Число людей, считающих несправедливым единый НДФЛ для бедных и более богатых слоев населения, при этом с годами незначительно, но растет: сейчас таких 79% против 16% утверждающих обратное.

Растет и количество тех россиян, которые сталкиваются с проявлением социальной несправедливости по отношению к ним лично. Если в марте 2017 года их было 39%, то в сентябре 2020 уже 46%. Вместе с тем уменьшается число тех, кто отвечает на этот вопрос отрицательно: 50% вместе 57% три года назад.

При этом ответственность за несправедливость люди всё чаще перекладывают с руководства страны на граждан. Если в августе 2018 года 62% опрошенных отвечали, что в несправедливости больше виноваты власти, то сейчас так говорят лишь 56%. При этом сограждан в этом винят 32% против 25%.

В то же время респонденты отмечают, что общество за последние годы становиться всё менее справедливым — так говорят 25% против 18% в марте 2018 года. За это время число людей, которые уверены в обратном не изменилось — 15%. А вот число людей, которые говорят, будто ничего не меняется, заметно упало с 59% до 49%.