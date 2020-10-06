В Совфеде одобрили законопроект о прекращении дел по налоговым преступлениям

Комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал Госдуме принять законопроект, позволяющий судам прекращать уголовные дела по налоговым преступлениям на любой стадии, пишет «Парламентская газета».

Ранее прекращать разбирательство мог только следователь-дознаватель, когда фактически ущерб был возмещен. Но судья мог сделать то же самое только после удаления в совещательную комнату по итогам разбирательства.

Замглавы комитета Елена Мизулина пояснила, что суть поправки не в гуманизации законодательства, а в эффективности восполнения потерь бюджета.