В Испании арестован основатель McAfee, обвиненяемый США в неуплате налогов

Испанский суд постановил заключить под стражу американского и британского программиста и бизнесмена Джона Макафи.

Об этом со ссылкой на Национальную судебную коллегию королевства пишет ТАСС. Сообщается, что Макафи предстал перед дежурным судьей 4 октября, за день до этого он был задержан в аэропорту Барселоны.

Джон Макафи разыскивается американскими властями. Накануне, 5 октября, федеральная прокуратура Западного округа штата Теннесси выпустила заявление, в котором указывается, что предпринимателю предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. В документе поясняется, что обвинительное заключение было подготовлено еще в июне, однако опубликовать его решили только сейчас.

Бизнесмену грозит тюремное заключение до пяти лет по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также по одному году по каждому пункту обвинения в том, что он не представил налоговые декларации. Кроме того, его могут обязать выплатить компенсацию.

Уточняется, что Макафи арестован без права освобождения под залог.

Компания McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения, основана в 1987 году. В 2011-м ее приобрела корпорация Intel.