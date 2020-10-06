У 6% трудоустроенных россиян сократилась зарплата за период пандемии

Согласно исследованию FinExpertizа, 4,6 миллиона официально трудоустроенных граждан РФ столкнулись с сокращением заработной платы, пишут «Известия».

У 2,4 миллиона человек проблемы с выплатами возникли из-за отпусков без сохранения заработной платы. Хотя официально президент Владимир Путина требовал от работодателей не сокращать выплаты сотрудникам, но на надзорном уровне власть системно не реагировала на исполнение этой меры.

Еще 1,2 миллиона человек потеряли в деньгах из-за сокращения рабочего дня. 900 тысяч человек потеряли деньги из-за вынужденного простоя.

Всего финансовые потери понесли 6,2% от общего числа трудоустроенных россиян. Несущественно поменялась ситуация только в тех регионах, где и до пандемии были серьезные проблемы с трудоустройством.

Ранее сообщалось, что в России за чертой бедности находятся 12% населения.