РПЦ сочла недоказанным обвинение священника в сутенерстве

В Выборгской епархии РПЦ заявили, что не намерены лишать сана священника Николая Киреева, пока не будут представлены неопровержимые доказательства инкриминируемых ему действий. Об этом пишет «МБХ медиа».

Николай Киреев является клириком храма святых апостолов Петра и Павла в поселке имени Морозова. В 2017 году он был осужден по статье о подготовке к занятию проституцией. Его приговорили к 5,5 года колонии. Гособвинение утверждало, что мужчина, используя аккаунт в соцсети «ВКонтакте» вербовал женщин.

Утверждалось, что мужчина попытался вовлечь в проституцию четырех гражданок Беларуси. В феврале 2020 года Ленинградский областной суд отменил решение Всеволжского горсуда.

В итоге на повторном суде священника приговорили почти к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

«»Если будут найдены неопровержимые доказательства его причастности к этой деятельности, вот тогда мы будем говорить по-другому. Но сейчас ничего нет», — заявил секретарь Выборгской епархии Дионисий Холодов.