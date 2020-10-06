Российскому военному грозит до 20 лет по обвинению в госизмене в пользу Эстонии

ФСБ задержали российского военнослужащего и его брата, которые передавали Эстонии сведения, составляющие гостайну.

«Федеральной службой безопасности в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения», – приводит «РИА Новости» сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ЦОС рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным дополнительным штрафом до 500 тысяч рублей.

Оба задержанных находятся под стражей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Мосгорсуд признал законным продление ареста советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене.