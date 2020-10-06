Общественники потребовали прекратить запугивание россиян обысками

Правозащитные организации «Открытая Россия», «Мемориал» и фонд «Общественный вердикт» опубликовали совместное заявление, в котором потребовали внести правки в уголовно-процессуальный кодекс в статьях, касающихся обысков.

Правозащитники сетуют на то, что практически каждый второй обыск в России проводится без предварительного согласования суда, поскольку УПК позволяет делать это «в исключительных случаях».

Отмечается, что обыски традиционно проводят рано, до 6 часов утра. Часто это мероприятие проходит с выносом или распилом входной двери, а у подозреваемых и их членов семьи изымают всю компьютерную технику, даже если дело не имеет к оборудованию никакого отношения. Правозащитники утверждают, что обыски чаще проводят с целью запугивания.

Упомянутые организации требуют возродить реальный судебный контроль за производством обысков.

Заявление стало ответом на трагедию с нижегородской журналисткой Ириной Славиной. «Мы предлагаем представителям гражданского общества, адвокатского сообщества, юристам объединить усилия и выработать пакет требований к власти, воплощение которых стало бы не только данью памяти Ирины Славиной, но позволило бы устранить условия, породившие трагедию в Нижнем Новгороде», — цитирует «Новая газета» обращение правозащитников.