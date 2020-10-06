Нобелевскую премию по физике получили трое ученых, занимающихся черными дырами

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2020 году стали ученые Роджер Пенроуз, Андреа Гез и Райнхард Генцель.

Об этом сообщается на сайте премии. Пенроуз награжден за строгое теоретическое обоснование возможности образования черных дыр, а Гез и Генцель – за открытие сверхмассивной дыры в центре Галактики.

Уточняется, что Пенроуз получит одну половину премии, а Гез и Генцель разделят вторую.

Накануне, 5 октября, были объявлены обладатели Нобелевской премии по медицине и физиологии. Награду в этом году получили Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита C.