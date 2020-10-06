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Медведев предложил расширить полномочия регионов по экологическому реагированию

Общество
15:29, 06 октября 2020

Медведев предложил расширить полномочия регионов по экологическому реагированию

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил расширить полномочия субъектов РФ по мониторингу особо опасных объектов накопительного вреда, пишет «РИА Новости».

Заявление было сделано на фоне обсуждения экологической катастрофы в Тихом океане вблизи Камчатки. «Это позволит им более оперативно принимать меры по предотвращению рисков загрязнения окружающей среды», — заявил Медведев.

Также на совещании Совбеза отмечено, что всего в России находится порядка 350  миллионов тонн загрязняющих веществ на опасных объектах  площадью почти 80 тысяч гектаров.

Медведев высказался о необходимости того, чтобы результаты исследования в Тихом океане были обнародованы перед общественностью.

Теги: #Медведев #Экология

Рубрика: Общество

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