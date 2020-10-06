Медведев предложил расширить полномочия регионов по экологическому реагированию

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил расширить полномочия субъектов РФ по мониторингу особо опасных объектов накопительного вреда, пишет «РИА Новости».

Заявление было сделано на фоне обсуждения экологической катастрофы в Тихом океане вблизи Камчатки. «Это позволит им более оперативно принимать меры по предотвращению рисков загрязнения окружающей среды», — заявил Медведев.

Также на совещании Совбеза отмечено, что всего в России находится порядка 350 миллионов тонн загрязняющих веществ на опасных объектах площадью почти 80 тысяч гектаров.

Медведев высказался о необходимости того, чтобы результаты исследования в Тихом океане были обнародованы перед общественностью.