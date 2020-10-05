"Ведомости": В Москве вновь обсуждают пропускной режим и жесткий карантин

Собеседники газеты «Ведомости» в столичном руководстве и близкие к ним говорят, что из-за роста заболеваемости в столичном регионе мэрия может ввести более серьезные ограничения вплоть до тех, которые были весной: обязательная самоизоляция и пропускной режим. Проблема в том, как это преподнести не только людям, но и президенту, которого до того убеждали в отсутствии такой необходимости.

«Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами», — поясняет один из источников газеты, отмечая, что социальные карты пенсионеров и школьников в ближайшие пару дней могут отключить.

Другой собеседник говорит, уже через две недели в Москве скорее всего будут введены электронные пропуска, если эпидемия не пойдет на спад. В мэрии это пока отрицают, говоря о необходимости изучить динамику распространения болезни.

«Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении – теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений. Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес», — пояснил собеседник издания.

Ситуация осложнена ещё и тем, что президенту Владимиру Путину рассказывают о вакцине и стабилизации эпидемиологической обстановке, но риторика о возможном введении более жестких мер уже прослеживается: «Объяснение придумают, может, скажут, что отпускники вернулись. Уже сейчас в цитатах ответственных лиц начинает проскальзывать, что могут применить более строгие меры».