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В Крыму появился реанимобиль для выбросившихся на берег морских животных

Общество
14:40, 05 октября 2020

В Крыму появился реанимобиль для выбросившихся на берег морских животных

В Крыму заработала выездная лаборатория для оказания помощи выбрасывающимся на берег дельфинам и другим китообразным.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на страницу Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» во «ВКонтакте».

В реанимобиле, в частности, есть транспортировочная ванна, выдвижной кран для подъема животных, генератор, инфузионный насос, биохимический анализатор и центрифуга. Машина оборудована системами кондиционирования и отопления, а также кислородным концентратором, УЗИ-аппаратом, анализатором газов и электролитов крови. «Мы продолжим пополнять этот инструментарий для обеспечения всех потребностей наших пациентов. Так как практически все дельфины, с которыми мы работаем, находятся в крайне тяжелом состоянии, таких потребностей очень много», – указывается в сообщении организации. 

Отмечается, что теперь помощь животным можно будет оперативно оказывать в полевых условиях, а все приобретенное оборудование в дальнейшем будет эксплуатироваться в реабилитационном центре. 

Базирующийся в Судаке центр «Безмятежное море» работает с апреля 2017 года. За этот период его специалисты зафиксировали 1,7 тысячи случаев выброса дельфинов. В феврале организация получила президентский грант размером в 4,2 млн рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на Камчатке из-за загрязнения воды в Авачинском заливе, где на берег выбросились тысячи морских обитателей, заведено дело.

Теги: #Экология

Рубрика: Общество

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