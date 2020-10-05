Собянин рассказал об открытии ковид-стационаров в "Сокольниках" и "Крылатском"

В Москве заработают резервные коронавирусные больницы в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское».

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает агентство «Москва». Он уточнил, что госпитали входят в структуру ведущих столичных больниц по борьбе с COVID-19. «Именно эти госпитали, эти стационары, городские больницы укомплектовывают резервные госпитали необходимым врачебным и медицинским персоналом, который составляет костяк медицинского обслуживающего персонала в этих госпиталях», – подчеркнул столичный градоначальник, добавив, что в первую очередь больницы будут принимать пациентов с легкой и средней тяжестью течения заболевания.

Отмечается, что госпиталем в «Сокольниках» управляет больница имени Иноземцева. Он рассчитан на 550 коек, имеет в своем составе 12 коек интенсивной терапии. Всего под медицинские цели переделаны шесть павильонов на площади 26,1 тысячи кв. м.

Ледовый дворец «Крылатское» был перепрофилирован в коронавирусный стационар весной. На площади 23,4 тысячи кв. м развернуты 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. Управление госпиталем осуществляет городская клиническая больница № 67 имени Ворохобова.