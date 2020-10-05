Путин заявил о несерьезности удаленного обучения и сохранении уровня образования

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-конференции с учителями и студентами педагогических вузов высказал мнение, что разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезны, поскольку непосредственное общение ученика и учителя помогает получить образование высокого качества. Об этом сообщает ТАСС.

«Разговоры о закрытии школ, либо о полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя — это то, что дает высокое качество образования», — заявил президент.

Путин также отметил, что России удалось сохранить уровень образования в тяжелое время пандемии.

«Было очень сложно и школьникам, и родителям, и учителям. Но вы сработали на отлично, как одна команда», — сказал президент РФ. Путин отметил, что преподаватели в короткие сроки наладили процесс удаленного обучения, используя новые технологии и современные подходы.

По его мнению, полученный в период пандемии опыт в сфере образования необходимо использовать для совершенствования системы в дальнейшим.

«Нам вместе предстоит сделать значительный шаг в развитии российской школы, используя полученный опыт и новые компетенции. Они уже зарождались и раньше, но в период эпидемии все заработало по-другому», — сказал глава РФ.

Он также поздравил педагогов и студентов профильных вузов с отмечаемым 5 октября Днем учителя, назвав выбранную ими цель в жизни благородной и ответственной.

«Во все времена к учителям в нашей стране относились с особым почтением и уважением», — заключил президент.

Президент также выступил с призывом к студентам старших курсов вузов идти работать в школы.

«Хотел бы обратиться к студентам старших курсов не только педагогических, но и других вузов: пожалуйста, приходите работать в школу, ваше право вести уроки, кружки, секции теперь закреплено в законе», — сказал он на встрече с преподавателями и студентами педагогических вузов, отметив, что «такая преемственность, взаимосвязь поколений обязательно послужат развитию всего российского образования».

Напомним, что ранее представитель Минпросвещения Виктор Басюк заявил о якобы принятом решении перевести школы в Москве на удаленный режим работы в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией. Однако позднее ведомство опроверго эти данные, а сам Басюк отказался от своих слов.