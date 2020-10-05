ОП хочет запретить госорганам и чиновникам использовать Google, Facebook и Twitter

Общественная палата представила подготовленные ей предложения по регулированию интернета. Ее представители хотят запретить государственным органам пользоваться иностранными соцсетями и покупать в них рекламу, пока сервисы не начнут выполнять в полной мере российское законодательство.

«Мы считаем, что должен появиться запрет на сделки государственных органов и государственных компаний с такими корпорациями как Google, Facebook [владеет Instagram и WhatsApp, — прим. ред.], Twitter. Начиная от размещения там рекламы до закупок товаров и услуг», — передает ТАСС слова первого зампреда комиссии ОП Александра Малькевича.

Кроме того, он предлагает запретить всем россиянам платить иностранным компаниям напрямую, а оплачивать их услуги лишь через российские филиалы. При этом всем чиновникам, по замыслу Общественной палаты, будет законодательно запрещено устанавливать иностранные приложение на телефон.

«Ну и напрашивается запрет на любые аккаунты госорганам в зарубежных социальных сетях, — продолжает Малькевич. —

Категорически неправильно вкладывать государственные деньги, усилия людей, работающих в структурах власти, для того, чтобы развивать площадки, которые нам не принадлежат».

Он жалуется на то, что чиновников иногда блокируют в соцсетях и им приходится развивать каналы заново: «Это какая-то ерунда полная получается за госсчет», — поражается он, не комментируя вопрос, почему на это тратятся государственные средства.