Нобелевскую премию по медицине дали за открытие вируса гепатита С

Обладателями Нобелевской премии по медицине стали Харви Алтер, Майкл Хаутон, Чарльз Райс, открывшие вирус гепатита С.

Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Отмечается, что до настоящего момента существенным достижением считалось открытие вирусов гепатита А и В, однако случаи гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными.

В прошлом году лауреатами Нобелевкой премии по медицине стали американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенза, а также британец Питер Рэтклифф. Ученые исследовали реакцию клеток на разный уровень кислорода. Их труды помогли, в частности, в борьбе с раком и анемией.

Лауреаты Нобелевской премии по физике будут объявлены 6 октября, по химии и по литературе – 7 и 8 октября соответственно. В пятницу, 9 октября, станет известно имя лауреата премии мира.